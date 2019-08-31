Плату за вход в подъезд запрашивают у каждого жильцы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету». Сто рублей нужно заплатить, чтобы попасть в здание.

Это касается дома №14 по ул. Ломоносова в Санкт-Петербурге. Здание известный доходный дом Елисеевых, который пользуется популярностью у туристов. Входящие передают оплату консьержу и получают на руки чек. Такой порядок появился после того, как жильцы подъезда объединились и создали совет МКД, приняли решение ограничить доступ в парадную. Рассказывает об этом член правления совета объединения многоквартирных домов Петербурга Андрей Китаев.

Плата взимается с целью навести порядок и призвать посетителей к более благоразумному поведению. Деньги идут на благоустройство и текущий ремонт. Жильцы собираются реставрировать витражи здания и камин, сделать аналог украденных балясин.

Добавим, что Дом Елисеевых возведен в конце XIX века, архитектор Гавриил Барановский. Зданию присвоен статус памятника культурного наследия.

Анастасия Туркова



