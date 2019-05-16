В России могут измениться условия оплаты услуг ЖКХ и транспорта, сообщает DEITA.RU. Комитет Госдумы рекомендовал принять проект во втором чтении.

С июля текущего года в России изменится порядок использования контрольно-кассовой техники в следующих сферах: ЖКХ, транспорт и курьерская доставка.

Документ призван улучшить схему использования контрольно-кассовой техники, которой пользуются организации и ИП, торгующие с привлечением курьеров, перевозящие пассажиров или багаж.

В законопроекте предложили использовать один кассовый аппарат, работающий удалённо, а бумажный кассовый чек не печатать. Вместо него покупателю покажут QR-код.

При расчётах или возврате оплаты или авансов в сфере образования, охраны и жилищно-коммунального хозяйства будет использоваться один кассовый чек, содержащий сведения обо всех расчётах за месяц. На формирование такого чека потребуется 1 – 5 дней.

Кассовый чек можно будет получить только по запросу.

Анастасия Туркова