Платить за ЖКХ по-новому начнут пенсионеры

С 26 октября у пенсионеров появится дополнительная возможность избежать головой боли с оплатой ЖКХ, сообщает DEITA.RU.

Отделения соцзащиты берут на себя разборки с неточностями в квитанциях пожилых людей. Власти каждого регионе, помимо выделения субсидий и льгот для пенсионеров на оплату ЖКХ, упрощают сами неприятные процедуры.

Иными словами, взаимодействие с «управляйками» с 26 октября полностью берут на себя представители государственных структур - отделы соцзащиты. Соответствующее заявление опубликовало федеральное подразделение соцзащиты. Точность всех данных проверят социальные работники, им лишь нужно получить от пенсионеров соответствующие сведения или хотя бы показания счетчиков.

Пенсионеры могут предоставить в соцзащиту квитанции даже после получения всех субсидий и льгот, чтобы убедиться, что они начислены верно и никакая управляющая компания не воспользовалась ситуацией.

Сейчас «управляйки» расторгают отношения с банками, и это может серьезно увеличить стоимость оплаты их услуг, ибо в платеж будет включена банковская комиссия. Об этом пожилых людей также оповестят и проверят данные.

Инициатива, безусловно, верная. Но вот только не лучше ли вообще снизить тарифы на ЖКХ, которые в России растут быстрее любых пенсий?

Напомним, со следующего года власти хотят увеличат прожиточный минимум пенсионеров почти на 500 рублей. Правда, коснется это лишь жителей Москвы и московской области. Пенсионерам же других регионов такого счастья не светит.

Например, анонсированные надбавки в 5 тысяч рублей власти решили распределить следующим образом: согласно пенсионной реформе, наживка должна передать инфляцию в 2 раза. Ее просто разобьют помесячно. Так, в следующем году ежемесячно пенсионеры будут просто получать примерно по 450 рублей в месяц.

Пять тысяч поделены на 12 календарных месяцев и разбиты на год. Таким образом, разовый «праздник» в виде доплаты «размазан», и желаемого результата пенсионеры попросту не ощутят. Но деньги эти - есть, правда теперь исключительно в форме маленькой ежемесячной добавки.

Василий Кучин