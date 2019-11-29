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Платить за ЖКХ скоро разрешат по-новому
Изменения поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина,
сообщает DEITA.RU.
Депутаты «Единой России» готовят к внесению в Госдуму проект закона, менияющий правила оплаты услуг ЖКХ в России. Об этом сообщает «Российская газета».
Так, предлагается запретить банкам брать за такую услугу комиссии. По словам депутата Сергея неверова, сейчас комиссии составляют от 0,5% до 2%. И такие надбавки взимают и за оплату наличными, и за внесение денег онлайн через сайт или приложение банка.
Депутаты уверены, что такая ситуация несправедлива: банки не должны зарабатывать на обязательной услуге для населения. Делать деньги надо на коммерческих услугах.
Кроме того, сейчас россиянам приходится платить двойную комиссию: в платежи включают и проценты от банка, принимающего деньги за ЖКХ. Такую практику отменят с 2021 года по поручению Медведева.
Елена Миронова