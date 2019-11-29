Платить за ЖКХ скоро разрешат по-новому

Изменения поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает DEITA.RU.



Депутаты «Единой России» готовят к внесению в Госдуму проект закона, менияющий правила оплаты услуг ЖКХ в России. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, предлагается запретить банкам брать за такую услугу комиссии. По словам депутата Сергея неверова, сейчас комиссии составляют от 0,5% до 2%. И такие надбавки взимают и за оплату наличными, и за внесение денег онлайн через сайт или приложение банка.

Депутаты уверены, что такая ситуация несправедлива: банки не должны зарабатывать на обязательной услуге для населения. Делать деньги надо на коммерческих услугах.

Кроме того, сейчас россиянам приходится платить двойную комиссию: в платежи включают и проценты от банка, принимающего деньги за ЖКХ. Такую практику отменят с 2021 года по поручению Медведева.

Елена Миронова