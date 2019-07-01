Индексация тарифов за ЖКХ произошла с первого июля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Рост тарифа предусмотрен постановлением правительства от 12 ноября прошедшего, 2018 года и связан с ростом ставки НДС до 20%. Для того, чтобы не шокировать россиян резким скачком цен за жилищно-коммунальные услуги, их поднимали в два этапа: на 1,7% с первого января текущего года и на 2,4% первого июля.

Энтузиазма гражданам это отнюдь не прибавило. Итак, согласно имеющимся данным, в прошлом году долг россиян за ЖКУ вырос на 121,2 миллиарда рублей – то есть, на двенадцать процентов.

Анастасия Туркова