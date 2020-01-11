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Платные дороги станут бесплатными для некоторых россиян

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Поправки в закон предложили внести депутаты Государственной думы, предусматривающие бесплатный проезд по платным дорогам для инвалидов и автомобилистов, перевозящих инвалидов, сообщает DEITA.RU.

В пояснительной записке депутаты отмечают, что сейчас в России 1,5 тысячи километров платных дорог, по которым можно значительно сократить время в пути. В настоящее время по ним без оплаты может ездить общественный и спецтранспорт.

Добавить этот список депутаты предлагают категорией гражданами – инвалидами или тех, кто их перевозит. По мнению законодателей, данные поправки будут отвечать интересам этой категории и позволит им быстрее добираться до объектов инфраструктуры.

Напомним, что правительство РФ недавно внесло законопроект, согласно которому автомобилистов будут штрафовать за бесплатный проезд по платной дороге. Размер штрафа планируется установить от 1,5 до 5,5 тысяч рублей.

Иван Юрьев

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