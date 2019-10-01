Платные парковки могут упразднить

В России могут отменить платные автопарковки возле объектов социального значения, сообщает DEITA.RU.

Предложение о законодательном запрете платных стояночных мест для автомобилей рядом со школами, детскими садам, поликлиниками, спортивными объектами и т.д. поступило от депутатов Госдумы.

Руководитель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов считает, что взимание платы за длительную стоянку близ соцобъектов негативно сказывается на повсеместном развитии спорта и здорового образа жизни в стране. Депутат призывает полностью отменить платные парковки возле необходимых для граждан учреждений, чтобы повысить их доступность для людей.

Также инициатива предполагает полный запрет на взимание платы за пользование парковочным местом на придомовых территориях жилых домов по всей России.

Екатерина Цой