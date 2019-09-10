Платные парковки отдадут на откуп мэрии

Муниципалитеты получат дополнительные полномочия, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы хотят наделить власти городов правом самостоятельно выбирать и ограничивать места, которые подходят и не подходят для организации на них платных парковок.

Соответствующий вопрос будет рассмотрен парламентариями на заседании профильного комитета уже сегодня.

Поводом для обсуждения данной темы стала некоторая размытость действующей формулировки запрета на организацию платных парковок возле социально значимых объектов.

Речь идёт о школах, учреждениях культуры, органов власти разных уровней, а также на территории вблизи многоквартирных домов.

Однако, в официальных документах всё ещё отсутствует механизм определения зон, подпадающих под запрет для организации платных парковок.

Для того, чтобы устранить этот пробел и внести ясность в данный вопрос и будут заседать депутаты. Если они примут изначальное предложение своих коллег, то право определять границы таких зон могут получить власти на местах.

Дмитрий Шевченко