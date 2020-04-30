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Платошкин: «Китай должен заплатить за эпидемию»

Платошкин

Эксперт высказал своё мнение по важному вопросу

Китай допустил распространение пандемии и поэтому должен понести за это ответственность, считает известный российский политик Николай Платошкин, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт рассказал, почему у всего остального мира есть основания для того, чтобы потребовать от китайского руководства компенсации за распространение коронавируса. В ходе своего последнего стрима на собственном YouTube-канале Платошкин поддержал пока ещё не многочисленные иски, которые уже начали поступать как от отдельных людей, так и от целых компаний в отношении КНР.

Эксперт также отметил, что поддерживает в этом вопросе позицию президента США Дональда Трампа, который считает, что Китай намеренно скрывал сроки начала эпидемии и до последнего тянул с объявлением новости о том, что страна столкнулась с очень опасной и неизвестной до настоящего времени болезнью.

Промедление китайских властей в этом вопросе в итоге привело к тому, что коронавирусная инфекция распространилась по всей планете и уже стала причиной глобального замедления экономики. Из-за разгула заразы практически все страны были вынуждены ввести меры по остановке своей промышленности и многих других хозяйственных сфер, что повлекло за собой огромные убытки и неизбежное сползание в кризис.

Таким образом, считает Платошкин, Китай как виновник всех этих проблем должен заплатить за эпидемию и заметно ужесточить на своей территории работу общепита в самом широком смысле этого понятия. В частности, в стране должны быть запрещены антисанитарные звериные рынки и прочая экзотика, уже не в первый раз выступающая в качестве основы для зарождения опасных инфекционных заболеваний.

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