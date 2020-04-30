Новости
Злость, непонимание, испуг: Рейд полиции во Владивостоке вызвал яркие эмоции у горожан
30 Апрель 2020, 20:12
Рыбакам-любителям Росрыболовство хочет позволить продавать улов
30 Апрель 2020, 19:45
За проднаборами для школьников Владивостока просят приходить пап
30 Апрель 2020, 19:15
Медведев заявил, что ситуация тяжелее кризиса 2008
30 Апрель 2020, 18:45
Новый рекорд: 7 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки
30 Апрель 2020, 18:15
В Партизанске ликвидируют скандальную свалку
30 Апрель 2020, 17:36
Солодов лично взялся за дело о погибших на ферме животных
30 Апрель 2020, 17:15
Платошкин: «Китай должен заплатить за эпидемию»
30 Апрель 2020, 16:52
Платошкин: «Китай должен заплатить за эпидемию»
Эксперт высказал своё мнение по важному вопросу
Китай допустил распространение пандемии и поэтому должен понести за это ответственность, считает известный российский политик Николай Платошкин, сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперт рассказал, почему у всего остального мира есть основания для того, чтобы потребовать от китайского руководства компенсации за распространение коронавируса. В ходе своего последнего стрима на собственном YouTube-канале Платошкин поддержал пока ещё не многочисленные иски, которые уже начали поступать как от отдельных людей, так и от целых компаний в отношении КНР.
Эксперт также отметил, что поддерживает в этом вопросе позицию президента США Дональда Трампа, который считает, что Китай намеренно скрывал сроки начала эпидемии и до последнего тянул с объявлением новости о том, что страна столкнулась с очень опасной и неизвестной до настоящего времени болезнью.
Промедление китайских властей в этом вопросе в итоге привело к тому, что коронавирусная инфекция распространилась по всей планете и уже стала причиной глобального замедления экономики. Из-за разгула заразы практически все страны были вынуждены ввести меры по остановке своей промышленности и многих других хозяйственных сфер, что повлекло за собой огромные убытки и неизбежное сползание в кризис.
Таким образом, считает Платошкин, Китай как виновник всех этих проблем должен заплатить за эпидемию и заметно ужесточить на своей территории работу общепита в самом широком смысле этого понятия. В частности, в стране должны быть запрещены антисанитарные звериные рынки и прочая экзотика, уже не в первый раз выступающая в качестве основы для зарождения опасных инфекционных заболеваний.