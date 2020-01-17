Платошкин: «Послание Путина – набор фиктивных изменений»

Известный российский дипломат, политолог и бывший кандидат в депутаты Госдумы Николай Платошкин в своём авторском блоге на платформе YouTube прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию России, сообщает DEITA.RU.

Эксперт обратил внимание, что выступление президента можно условно разделить на две части, одна из которых посвящалась социальной политике, а другая – изменениям в политической системе государства и Конституции.

По мнению Платошкина, озвученные главой государства меры, в частности, по расширению программы материнского капитала, не приведут к желаемым показателям увеличения темпов рождаемости, как и все остальные предлагаемые в этом направлении идеи.

В целом же, как считает эксперт, обозначенный президентом социальный вектор развития России является не более чем очередной попыткой власти показать свою озабоченность и огромной естественной убылью населения, и сохраняющимся уже шестой год падением доходов граждан.

«Во всех развитых странах людям вообще не нужны никакие социальные программы, льготы или помощь от государства. Граждане вполне комфортно себя чувствуют просто из-за хорошего состояния экономики в целом. У нас же руководству страну постоянно нужно что-то в этом плане придумывать», – отметил Платошкин.

Вторая часть послания парламенту также подверглась критике со стороны дипломата. По его мнению, все предложенные Путиным изменения в части перераспределения властных полномочий между государственными структурами и ведомствами не принесут пользы простым россиянам.

Например, Платошкин обращает внимание, что в послании так и не прозвучали слова о необходимости возвращения в России выборности мэров городов, как это было в 90-е и нулевые годы или выборности судей, как во времена СССР.

Вместо этого президент предложил делегировать возможность выбирать целый ряд официальных лиц Совету Федерации, состав которого, по мнению эксперта, не отражает принцип истинной представительности воли жителей регионов, от которых в нём заседают сенаторы.

«Послание Путина – это набор фиктивных изменений, которые в реальной жизни большинства людей ничего не меняют. Это кости с барского стола, которые у нас предварительно отобрали повышением налогов и поборов. В этой связи фигура нового премьер-министра ужасна, ведь Мишустин – налоговик», – сказал в своём блоге Платошкин.

Дмитрий Шевченко