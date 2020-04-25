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Платошкин: «Россия начнёт продавать вместо нефти золото»
Эксперт рассказал о замене основного экспортного товара
Чтобы возместить выпадение доходов от продажи нефти, российскому руководству придётся начать продавать золото, считает известный дипломат и политик Николай Платошкин, сообщает DEITA.RU.
Своё мнение о том, чем Россия сможет заменить в международной торговле стремительно дешевеющее сырьё, эксперт высказал в ходе очередной программы на радио "Аврора".
По словам Платошкина, впервые в современной истории нашей страны несколько дней подряд мы были вынуждены не только продавать нашу нефть ниже себестоимости её добычи, но и даже слегка доплачивать за её покупку.
Вместе с тем, с учётом надвигающегося экономического кризиса, расходная часть российского бюджета будет становиться только больше, а значит, деньги теперь нужны государству особенно остро.
Платошкин говорит о том, что российское финансовое руководство нашло способ возмещения выпадающих доходов, который заключается в продаже за рубеж российского золота.
В доказательство своей теории политик отметил, что, по его сведениям, в прошлом году Россия продала Англии в 10 раз больше золота, чем в другие годы до этого.
Таким образом, эксперт считает, что ещё до того, как Россию вместе со всем остальным миром накрыла эпидемия, а также были обвалены цены на нефть, экономическое состояние нашей страны уже начало ухудшаться.
Следовательно, в условиях развития гораздо больших по масштабу проблем, по словам Платошкина, Россия будет вынуждена торговать своим золотом в несравнимо больших объёмах.
"Больше продавать нечего. Таков итог правления олигархического режима", - заключил дипломат.