Платошкина поместили под домашний арест

Известный российский общественный деятель, лидер движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин решением Басманного суда Москвы помещён под домашний арест, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Общественник пробудет под арестом как минимум два месяца, до второго августа. Против него возбуждено уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам и распространении ложной информации.

По словам жены Платошкина, в их московской квартире накануне был проведён обыск сотрудниками Следственного комитета. Из дома политика забрали компьютер и видеокамеру.