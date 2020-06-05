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Платошкина поместили под домашний арест
5 Июнь 2020, 11:30
Платошкина поместили под домашний арест
Стали известны подробности задержания политика
Известный российский общественный деятель, лидер движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин решением Басманного суда Москвы помещён под домашний арест, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Общественник пробудет под арестом как минимум два месяца, до второго августа. Против него возбуждено уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам и распространении ложной информации.
По словам жены Платошкина, в их московской квартире накануне был проведён обыск сотрудниками Следственного комитета. Из дома политика забрали компьютер и видеокамеру.
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