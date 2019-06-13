В расчёты, связанные с мусором, добавят дополнительные затраты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Мусорная проблема набирает обороты в России. Власти стремительно ищут приемлемые решения этой проблемы. Требуется понять, кто и сколько должен платить за каждый этап сбора и переработки отходов.

Так, одним из последних предложений экспертов из профильной группы Госсовета стало возможное включение в список затрат расходы на рекультивацию.

В случае одобрения этой инициативы, конечная стоимость вывоза мусора для потребителей может увеличиться на 5%. Сейчас в большинстве регионов в качестве норматива берётся среднее число мусора. Поэтому граждан вынуждают платить за отходы, которых по факту они не успевают образовать.

Директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов, который принял участие в составлении предложения на Госсовете рассказал, что внедрение новой меры — очевидная необходимость. По его словам, в постоянных платежах должна быть статья, которая предусматривает последующую рекультивацию отходов.

Между тем, для россиян уже в начале года тарифы на мусор повышались. Раньше граждане платили за вывоз мусора по 70–80 рублей в месяц, теперь же эти же расходы увеличились до 100–150 рублей.

Ранее сообщалось, как новая "мусорная" реформа может больно ударить по кошелькам россиян.

Дмитрий Шевченко