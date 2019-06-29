Нормативы отопления в регионах пересматривают и могут изменить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Директор департамента развития ЖКХ Минстроя Светлана Никонова передает: сегодня ведется мониторинг ситуации, чтобы узнать, как регулировать тарифы жителям регионов и устанавливать нормативы. Это делается в рамках программы перехода к единым нормативам отопления для жилых домов с начала 2020 года.

Возможно, вопрос решат, обязав всех устанавливать счетчики на отопление. Не будет нужды в обсуждениях, когда есть конкретные цифры для оплаты счетов, утверждает глава департамента. Альтернативный способ решения проблемы, по ее мнению – общедомовые приборы учёта.

Анастасия Туркова