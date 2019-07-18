Власти хотят освободить старшее поколение от обязанности оплачивать коммунальные услуги, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается отменить плату за ЖКХ для граждан старше 70 лет. При этом, для достижения этой цели украинскому лидеру предстоит найти соответствующую экономическую модель, позволяющую это сделать.

Зеленский отметил, что такая мера необходима ввиду того, что человек в пожилом возрасте уже не может работать и обеспечивать себя средствами, которые дают ему возможность оплачивать самые нужные услуги.

При этом он добавил, что тарифы на коммуналку уже удалось снизить на 12%, однако «это мало». Поэтому его команда продолжает искать пути решения проблемы.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новая строчка в платёжках за ЖКХ.

Дмитрий Шевченко