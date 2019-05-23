Более 80% россиян признались, что не интересуются условиями зарплатных проектов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Левада-центр обнародовал результаты своего опроса, которые поистине шокируют. Оказывается, 84% россиян даже не знают о том, что их зарплату можно переводить на счета в других банках и, соответственно, никак не интересуются этими услугами.

Опрос показал, что только 29% работников сочли бы неплохим иметь возможность перевода заработанного в любой банк без подачи заявления работодателю, а 64% к такой возможности относятся безразлично.

При этом почти 40% участников опроса сказали, что сталкивались с большими комиссиями при снятии наличных в банкоматах других банков, при переводе на карты других банков и слабой развитостью сети банкоматов зарплатного банка.