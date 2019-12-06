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Плавучий космодром построят в Приморье
Ранее платформа для пуска ракет от Роскосмоса базировалась у
берегов США, сообщает DEITA.RU.
Плавучая платформа-космодром «Морской старт» будет перевезена из США в Россию. Как заявили в пресс-службе группы S7 (владеет платформой), теперь портом приписки космодрома станет Славянка на юге Приморского края.
Сейчас плавучая платформа для пуска ракет базируется в Лонг-Бич в США. Ранее о том, что космодром будет переброшен на Дальний Восток, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Причин такого решения он не назвал, зато сказал, что платформу могут разместить в Большом Камне.
Сейчас известно, что временно платформа и сборочно-командное судно оставят на судоремонтном заводе в Славянке. Однако пускать ракеты в такой близости от населенных пунктов не планируется: платформа каждый раз будет выходить в Тихий океан.
Елена Миронова