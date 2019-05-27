Московские правоохранители разыскивают неизвестного, напавшего на племянника экс-министра иностранных дел Пакистана Хаваджа Асифа, сообщает DEITA.RU. Информация об этом прошла в Telegram-канал Baza в воскресенье, 26 мая.

По имеющимся сведениям, 28-летний племянник бывшего министра прогуливался по московским улицам и обратил внимание на уроженца Кавказа. Мужчина вел себя крайне взвинчено. Когда кавказец заметил взгляд иностранца, он начал проявлять агрессию, а потом и вовсе избил пакистанца и отобрал у него 300 долларов.

Пострадавший тут же обратился в полицию. На данный момент стражи порядка не смогли установить личность нападавшего.

Как пишет lenta.ru, в посольстве подтвердили факт нападения.

Екатерина Брязгунова