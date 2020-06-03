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Плохую воду нашли в Приморье
14 плохих анализов из 165 проб зафиксировано в мае в Приморье
В мае 2020 года Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора проведены исследования 165 проб воды, при этом выявлено 14 несоответствий установленным требованиям, сообщает ИА DEITA.RU по материалам управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Как отметили специалисты надзорного ведомства, в четырех пробах питьевой воды (из частных скважин) выявлены 7 несоответствий по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии; термотолерантные колиформные бактерии; кишечные энтерококки).
Выявленные микроорганизмы являются санитарно-показательными. В данном случае это означает, что такую воду обязательно нужно кипятить перед употреблением.
В шести пробах питьевой воды (из частной скважины) выявлено 12 несоответствий по допустимой массовой концентрации марганца и общего железа.
В девяти пробах выявлено 7 несоответствий по органолептическим показателям (цветность, мутность и запах).
Все неблагополучные пробы воды взяты не из централизованного водоснабжения (частные скважины, речная вода).
Напомним, что, по мнению специалистов, качество воды из глубоких скважин (не менее 50-70 метров) зачастую соответствует нормам. Вода из колодцев и неглубоких скважин нередко вызывает замечания.
Отметим, лаборатория проводит исследования питьевой водопроводной воды, питьевой воды из скважин, воды из природных источников, питьевой воды на судах, а также проверяет качество горячей воды; сточные воды, морскую воду в зоне купания, в черте населенных мест и в районах, где ведется рыбодобыча.