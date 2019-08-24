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Источник изображения: АПК

Качество школьной формы по всей стране проверят активисты партии «Единая Россия», сообщает DEITA.RU.

Как сообщила координатор партпроекта ЕР «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко, всего будет проверено качество школьной формы и условия ее продажи в  более чем в 1000 торговых точек по всей стране.

Активисты партийного проекта будут передавать информацию о нарушениях режиме в территориальные органы Роспотребнадзора.

Целью проекта стало выявление школьной формы, которая может быть небезопасна для ношения ребенком. По мнению, единороссов, мероприятия общественного контроля помогут потребителям сориентироваться на розничном рынке и минимизировать возможность приобретения некачественных товаров.

Как считают единороссы, нарушением будет, в том числе и продажа школьной формы с маркировкой в составе подкладки или верха «100% полиэстер», так как такая ткань не обеспечивает требование к впитыванию влаги и не безопасна для ношения детьми.

Ранее глава комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов предложил ввести специальную доплату родителям на сборы детей в школу. Согласно разным подсчетам, средний чек на сборы ребенка в кшолу в этом году составит от 6 до 10 тысяч рублей. в зависимости от благосостояния семьи, траты могут вырасти до 50 тысяч рублей. Сейчас господдержка перед школьным годом в России есть, но не для всех. Так, дотации от 1000 до 10 тысяч в зависимости от региона предоставляются многодетным и малоимущим семьям. 

Дмитрий Санников

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