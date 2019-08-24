Качество школьной формы по всей стране проверят активисты партии «Единая Россия», сообщает DEITA.RU.

Как сообщила координатор партпроекта ЕР «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко, всего будет проверено качество школьной формы и условия ее продажи в более чем в 1000 торговых точек по всей стране.

Активисты партийного проекта будут передавать информацию о нарушениях режиме в территориальные органы Роспотребнадзора.

Целью проекта стало выявление школьной формы, которая может быть небезопасна для ношения ребенком. По мнению, единороссов, мероприятия общественного контроля помогут потребителям сориентироваться на розничном рынке и минимизировать возможность приобретения некачественных товаров.

Как считают единороссы, нарушением будет, в том числе и продажа школьной формы с маркировкой в составе подкладки или верха «100% полиэстер», так как такая ткань не обеспечивает требование к впитыванию влаги и не безопасна для ношения детьми.

Ранее глава комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов предложил ввести специальную доплату родителям на сборы детей в школу. Согласно разным подсчетам, средний чек на сборы ребенка в кшолу в этом году составит от 6 до 10 тысяч рублей. в зависимости от благосостояния семьи, траты могут вырасти до 50 тысяч рублей. Сейчас господдержка перед школьным годом в России есть, но не для всех. Так, дотации от 1000 до 10 тысяч в зависимости от региона предоставляются многодетным и малоимущим семьям.

Дмитрий Санников