Плохие дороги обернулись денежными потерями для коммунальщиков Артема

Благодаря активистам Общероссийского народного фронта, отреагировавшим на жалобы жителей Артема, коммунальная компания, осуществляющая ремонт дорог с нарушением законодательства, привлечена к ответственности и понесла соответствующее наказание, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Жители Артема обратились с жалобой к активистам ОНФ в Приморском крае на затянувшиеся дорожные ремонтные работы на улицах Депутатской и 2-й Рабочей. По заявлению очевидцев, производимые работы осуществляются с нарушением действующего законодательства и очень некачественно. Ремонт не только движется в очень медленном темпе, но и «делает только хуже», состояние дороги заметно ухудшается, а в непроходимой грязи застревают не только пешеходы, но и транспортные средства.

Сделав запрос в прокуратуру, активисты ОНФ получили оценку проводимых работ и подтверждение неправомерных действий коммунальной компании. В частности, не соблюдения сроков указанного ремонта. Также в ходе проверки обнаружилось отсутствие необходимой документации и журнала работ. Большая часть ремонта уже завершена, однако не выполнены еще работы по асфальтированию съездов и ремонта колодца, что не вписывается в указанный график.

В связи с нарушением условий договора, подрядчику был произведен перерасчет неустоек, выписан штраф и начислена пеня за срыв договорных сроков.

Активисты также отметили, что будут контролировать ситуацию до завершения ремонтных работ, чтобы виновные не только выплатили неустойку, но и сделали все в наилучшем виде.