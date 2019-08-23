Более 30 управляющих компаний и ТСЖ Приморского края попали в антирейтинг исполнителей коммунальных услуг, сообщили DEITA.RU в Дальэнергосбыте - филиале ПАО «ДЭК».

Дальэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») обновил ежемесячный антирейтинг исполнителей коммунальных услуг в регионе. В список обслуживающих организаций с наибольшей задолженностью перед поставщиком энергоресурсов вошли свыше 30 компаний и ТСЖ. В общей сложности они задолжали за поставленную электроэнергию 71 млн рублей.

Среди крупнейших неплательщиков по состоянию на 19 августа МУПВ "Центральный", ООО УК "Влад-Дом" (г. Владивосток), ООО "Горжилуправление - 10" (г. Находка) и ООО "УК Тавричанка" (пгт. Тавричанка). При составлении ежемесячного «черного списка неплательщиков» энергетики учитывают выполнение потребителем обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, размер задолженности, период, в течение которого задолженность была образована.

Также Дальэнергосбыт составил список добросовестных исполнителей коммунальных услуг, которых энергетики публично благодарят за своевременность расчетов. В текущем месяце на «Доске Почета» - 15 жилищно-коммунальных организаций из городов Владивосток, Находка, Лесозаводск и п. Штыково.

Ознакомиться со списком обслуживающих организаций, в полной мере выполняющих условия договоров в части оплаты электроэнергии, а также со списком должников можно на сайте ПАО «ДЭК».

Специалисты Дальэнергосбыта наравне с досудебными мероприятиями ведут в отношении предприятий-должников претензионно-исковую работу, передают в государственную жилищную инспекцию сведения о фактах задолженности за энергоресурс, направляют в органы прокуратуры заявления с информацией о признаках нарушения требований законодательства к осуществлению расчётов за потреблённые энергоресурсы.

Дальэнергосбыт напоминает, что согласно действующему законодательству за несвоевременную оплату электроэнергии управляющие компании могут быть лишены лицензии на осуществление деятельности. Кроме того, за злостное уклонение от погашения задолженности и неисполнение судебного решения руководители предприятий могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством РФ.

Дмитрий Санников