Плохим знаком для мира во всем мире назвали скупку золота Россией, сообщает DEITA.RU. Daily Express опубликовала именно такие слова, сказанные директором по исследованиям площадки по торговле драгоценными металлами BullionVault Адрианом Эш. То, что Центробанк РФ скупает золото, ему здорово не понравилось.

Эш считает, впрочем, что скупка золота в свои резервы любой страной - плохой знак. Как пишут в издании, Россия таким образом старается продолжить политику дедолларизации, ведь за золото Москва расплачивается облигациями США.

Однако, авторы Daily Express сослались на сведения Всемирного совета по золоту (WGC), что не совсем корректно: лидировала по покупкам в 2018 году Россия, но сколько она приобрела, уточнений не было. Издание же пишет, что Москва закупила в прошлом году 145,5 тонны металла.

Добавим: ЦБ сообщает, что на 1 мая в его распоряжении было золота на 90 миллиардов долларов.

Анастасия Туркова