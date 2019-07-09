Степень эпидемиологической опасности воды в Приморье оценили специалисты территориального управления Роспотребнадзора, сообщает DEITA.RU.

Мониторинг качества питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в Приморском крае июне 2019 года провело территориальное управление Роспотребнадзора.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в июне 2019 года в Приморском крае по результатам лабораторного исследования воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 1,61%. По данным территориального управления Роспотребнадзора, это ниже уровня предыдущего года (в июне 2018 года – 2,43%). Степень эпидемиологической опасности воды оценена как средняя.

Ранее Роспотребнадзор назвал опасные приморские пляжи. Превышение гигиенических нормативов по микробиологическому показателю зарегистрировано в г. Владивостоке - ст. Седанка и ст. Садгород; по санитарно-химическому показателю: в г. Артёме - б. Муравьиная, в Хасанском районе - «Нарва», в г. Уссурийске – озеро Солдатское и водохранилище в с. Дубовый ключ, в г. Спасске-Дальнем - озеро Ханка в с. Камень-Рыболов (район «Зеленый пляж» и база отдыха «Навигатор»), в г. Лесозаводске- речка «Уссури».

Дмитрий Санников