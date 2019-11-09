Плохую воду нашли в регионе

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О качестве питьевой воды систем  централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в Приморском крае за октябрь 2019 года рассказали DEITA.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Как отмечают специалисты надзорного ведомства, в октябре 2019 года в Приморском крае по результатам лабораторного исследования воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,56%, что ниже уровня предыдущего года (октябрь 2018 года – 2,79%). Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как средняя.

Летом 2019 года Роспотребнадзор назвал опасные приморские пляжи. Превышение гигиенических нормативов по микробиологическому показателю было зарегистрировано в г. Владивостоке - ст. Седанка и ст. Садгород; по санитарно-химическому показателю:  в г. Артёме -  б. Муравьиная, в Хасанском районе - «Нарва», в г. Уссурийске – озеро Солдатское  и водохранилище в с. Дубовый  ключ, в г. Спасске-Дальнем - озеро Ханка в с. Камень-Рыболов (район «Зеленый пляж» и база отдыха «Навигатор»), в г. Лесозаводске- речка «Уссури».

Дмитрий Санников

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