Плоские тарифы для всех: губернатор решает проблему Дальнего Востока

Глава Магадана собирается решить вопрос транспортной доступности в подведомственном регионе, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает ТАСС, за помощью в решении вопроса доступности «плоского тарифа» для жителей региона Сергей Носов обратился к руководителю Минтранса и гендиректору «Аэрофлота» Виталию Савельеву.

Уже известно, что чаще всего по «плоскому тарифу» из Магадана в Москву летают работники — вахтовики, которые не живут в северном регионе постоянно. Ранее Минтранс отмечал, что система «плоских тарифов» на Дальнем Востоке убыточна для единственного перевозчика на этих маршрутах – компании «Аэрофлот».

Носов подчеркнул, что «плоские тарифы» в его регионе достаточно быстро стали доступны не только местным жителям. По словам главы Магадана, активнее всего авиабилеты раскупают вахтовики.

«Я прошу определенных преференций и гарантий именно для жителей Магаданской области, чтобы они могли приобретать билеты по «плоским» тарифам в первую очередь», - объяснил губернатор.

На данный момент, подчеркнул глава Колымы, у местных есть лишь одно решение – приобретать билеты сильно заранее.

Напомним, что недавно «Аэрофлот» открыл старт продаж билетов на 2020 год. Это произошло только 8 ноября, хотя обычно такая система начинала работать с начала осени.

В этом году авиамагнат долго отказывался продолжать работу по системе «плоских тарифов», ссылаясь на ее убыточность. В этом компанию поддержал и Минтранс. Вскоре стали происходить крупные народные волнения – люди не могли полететь из дальневосточных городов в центральную часть, зачастую лишая себя запланированного отпуска или важной командировки.

Сегодня конфликт временно решен, и билеты доступны для продаж на сайте авиакомпании. Перевозки по-прежнему осуществляет «Аэрофлот» и дочерняя «Россия».

Александра Маслова