Плоские тарифы уходят: власти встали на сторону «Аэрофлота»

Минтранс против продления существующей схемы плоских тарифов от авиакомпании, сообщает DEITA.RU.



Представитель Минтранса Александр Юрчик заявил о том, что существование плоских тарифов в сегодняшнем понимании может закончится уже с 2020 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова чиновника на полях форума «Крылья будущего».

Как сказал замглавы Минтранса, планируется как минимум проиндексировать цены на плоские тарифы «Аэрофлота» в 2020 года на уровень инфляции 2017-2018 годов. По словам представителя ведомства, ответственного за авиаперевозки, сам механизм плоских тарифов невыгоден «Аэрофлота», и министерство это понимает.

Юрчик заявил, что ведомство готовит ряд изменений в систему плоских тарифов. Однако окончательное решение будет принимать правительство. Напомним, что на полях ВЭФ-2019 Владимир Путин жестко ответил на просьбы главы «Аэрофлота» отменить плоские тарифы. Президент сказал, что это ответственность авиакомпании перед дальневосточниками. Чтобы «Аэрофлоту» и другим компаниям было выгодно не убирать плоские тарифы, правительство предприняло ряд мер. Например, сдерживание роста цен на авиационное топливо и преимущества выбора коммерчески-выгодных направлений для перевозчиков.

Елена Миронова