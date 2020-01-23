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Плот из льдины за 300 рублей – как спасаются отчаянные рыбаки

лед трещена

Ледяную переправу организовали рыбаки, которые днем в среду уплыли на отколовшемся припае далеко в море на Сахалине. По некоторым данным, они помогают доплыть до крепкого льда остальным – беря плату за «проезд», сообщает DEITA.RU.

Как сообщают в местных СМИ и социальных сетях, на берег благодаря находчивым мужчинам попали десятки рыбаков. Примерно столько же ждет своей очереди.

На видео, которое попало в СМИ, видно, как рыбаки, управляя орудием для ловли краба, медленно подтягивают большую льдину с людьми «на борту», переправляя их на более устойчивый лед, а затем возвращаются за новой партией «пассажиров».

Как отметили в МЧС области, сейчас на месте работают 18 сотрудников ведомства. Напомним, ранее, по сообщению РИА «Сахалин-Курилы», в открытое море на льдинах уплыло более 300 человек.

Александра Маслова

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