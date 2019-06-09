Полиция Приморья распространила памятку по отличию «веревочников» от добросовестных арендаторов пляжей, сообщает DEITA.RU.

С приближением курортного сезона все больше приморских пляжей отгораживаются от граждан веревками и шлагбаумами. Граждане с предприимчивой жилкой уже натянули веревки, преграждая проезд к местам отдыха и взимая своеобразный «курортный сбор» . Сунул денежку странному человеку – веревка опустилась, а шлагбаум поднялся. Но нужно ли им платить? Сотрудники полиции напомнили жителям и гостям Приморья о том, как отличить «веревочников» от добросовестных арендаторов пляжей.

Как отметили в приморской полиции, если на территории пляжа есть оборудованная парковка, арендатор может взимать плату с автомобилистов, заезжающих на данную территорию. Если же на пляже нет автопарковки, арендатор не имеет права требовать плату за въезд.

Если прибрежная полоса передана предпринимателю по соглашению на благоустройство, то арендатор обязан установить для отдыха теневые навесы, кабинки для переодевания, урны для сбора мусора, биотуалеты, а также выполнять обязательства по вывозу мусора, наведению порядка в течение дня, обеспечению безопасности отдыхающих.

ля получения дохода предпринимателям предоставлено право на бесплатное размещение объектов торговли, установку аттракционов, оказание услуг по прокату инвентаря и тому подобные вещи. В этом случае оплата с отдыхающих берется только за пользование данными услугами.

Если у граждан возникают сомнения в законности взимания денежных средств при въезде на территорию пляжа гражданам предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции.

Ранее DEITA.RU публиковало исповедь пляжного «веревочника». По словам предпринимателя, с экономической точки зрения, пляжный бизнес, конечно, выгоден. Иначе им бы никто не занимался. Но каких-то сверхприбылей в нем не получить. На протяжении нескольких лет отдыхающие за плату пользовались благами цивилизации. Однако платить хотелось не всем. И в результате жалобы одной из компаний туристов бизнес вместе пришлось свернуть. Прикрыли его сотрудники полиции как незаконный. Теперь в бухте нет «веревочников». Зато уже образуются кучи мусора.

Дмитрий Санников