Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье

Еще 24 случаев заболевания коронавирусом выявили в Приморском крае за минувшие сутки. Об этом ИА DEITA.RU сообщает со ссылкой на правительство края.

Таким образом, на сегодняшний день известно о 278 случаях заболевания в регионе. 33 человека выздоровели и выписаны из больницы, трое человек скончалось

- Среди подтвержденных заболевших коронавирусной инфекцией – люди разного пола и возраста. В большинстве случаев болезнь у новых пациентов инфекционных госпиталей протекает в легкой или средней формах. Но есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, – отметили в оперативном штабе Приморья.

Медики также рассказали, что один из заболевших погиб.

– Скончался мужчина 64-х лет. Пациент имел ряд сопутствующих заболеваний – онкология 4-ой степени, ишемическая болезнь, на которые наложилась пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, – сообщили в инфекционном госпитале.