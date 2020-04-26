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Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье
Один из пациентов скончался от опасной инфекции
Еще 24 случаев заболевания коронавирусом выявили в Приморском крае за минувшие сутки. Об этом ИА DEITA.RU сообщает со ссылкой на правительство края.
Таким образом, на сегодняшний день известно о 278 случаях заболевания в регионе. 33 человека выздоровели и выписаны из больницы, трое человек скончалось
- Среди подтвержденных заболевших коронавирусной инфекцией – люди разного пола и возраста. В большинстве случаев болезнь у новых пациентов инфекционных госпиталей протекает в легкой или средней формах. Но есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, – отметили в оперативном штабе Приморья.
Медики также рассказали, что один из заболевших погиб.
– Скончался мужчина 64-х лет. Пациент имел ряд сопутствующих заболеваний – онкология 4-ой степени, ишемическая болезнь, на которые наложилась пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, – сообщили в инфекционном госпитале.