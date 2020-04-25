Плюс 34: новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Приморье

За минувшие сутки в Приморском крае коронавирусная инфекция выявлена еще у 34 человек, сообщает ИА DEITA.RU по материалам регионального правительства.

По данным оперативного штаба, один человек за сутки в Приморье коронавирусной инфекцией переболел и выздоровел.

По информации регионального штаба по состоянию на 19:00 25 апреля в Приморье официально подтверждено 254 случая заболевания СОVID-19, выздоровели 24 пациента, не справились с болезнью двое.

«В изоляционных пунктах сейчас размещены на карантин 622 человека, на самоизоляции находятся 14765 человек», – уточнили в штабе.