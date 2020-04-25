Плюс 34: новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Приморье

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За минувшие сутки в Приморском крае коронавирусная инфекция выявлена еще у 34 человек, сообщает ИА DEITA.RU по материалам регионального правительства.
По данным оперативного штаба, один человек за сутки в Приморье коронавирусной инфекцией переболел и выздоровел.
По информации регионального штаба по состоянию на 19:00 25 апреля в Приморье официально подтверждено 254 случая заболевания СОVID-19, выздоровели 24 пациента, не справились с болезнью двое.
«В изоляционных пунктах сейчас размещены на карантин 622 человека, на самоизоляции находятся 14765 человек», – уточнили в штабе.
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