Плюс 36: количество заболевших коронавирусом в Приморье превысило 400

36 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Приморье за прошедшие сутки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство Приморья.

В управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю отметили, что основными территориями, где активно регистрируется инфекция, остаются крупные города – Владивосток, Находка, Артем, среди муниципальных образований – Михайловский район, где был ранее зарегистрирован групповой очаг.

В целом число заболевших коронавирусом достигло 403 человек. Еще четверо пациентов полностью вылечилось и было выписано из больницы 30 апреля. Всего удалось победить коронавирус 40 пациентам. Трое человек скончалось.