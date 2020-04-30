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Плюс 36: количество заболевших коронавирусом в Приморье превысило 400
36 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Приморье за прошедшие сутки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство Приморья.
В управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю отметили, что основными территориями, где активно регистрируется инфекция, остаются крупные города – Владивосток, Находка, Артем, среди муниципальных образований – Михайловский район, где был ранее зарегистрирован групповой очаг.
В целом число заболевших коронавирусом достигло 403 человек. Еще четверо пациентов полностью вылечилось и было выписано из больницы 30 апреля. Всего удалось победить коронавирус 40 пациентам. Трое человек скончалось.