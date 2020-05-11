Новости
Плюс 51: новые случаи коронавируса зафиксированы в Приморье
11 Май 2020, 11:15
Пропуска для выхода из дома отменили в регионе
11 Май 2020, 10:57
Покупателей авто защитят от продавцов-мошенников
11 Май 2020, 10:45
Корейские рыболовы протаранили российское судно
11 Май 2020, 10:15
В начале новой недели приморцы остались дома
11 Май 2020, 09:45
ОГЭ могут отменить в России
11 Май 2020, 09:15
Путин проведет очередное совещание по коронавирусу
11 Май 2020, 08:15
Опять циклон: когда в Приморье кончатся дожди
11 Май 2020, 07:15
Плюс 51: новые случаи коронавируса зафиксированы в Приморье
Число заболевших стало больше
За минувшие сутки в Приморье зарегистрирован ещё 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.
Таким образом, с учётом новых случаев, общее количество зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в крае с момента начала эпидемии составило 907.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко продлили режим самоизоляции в регионе до 31 мая включительно. В крае введён масочный режим - посещение любых публичных мест разрешено только при наличии маски.
Усилены меры контроля за нарушителями ограничительных мер среди водителей. Сотрудники ГИБДД теперь будут проверять автолюбителей на предмет целей их поездки.