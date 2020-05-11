Плюс 51: новые случаи коронавируса зафиксированы в Приморье

За минувшие сутки в Приморье зарегистрирован ещё 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.



Таким образом, с учётом новых случаев, общее количество зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в крае с момента начала эпидемии составило 907.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко продлили режим самоизоляции в регионе до 31 мая включительно. В крае введён масочный режим - посещение любых публичных мест разрешено только при наличии маски.

Усилены меры контроля за нарушителями ограничительных мер среди водителей. Сотрудники ГИБДД теперь будут проверять автолюбителей на предмет целей их поездки.