Плюс 51: приморцы продолжают заражаться коронавирусом

Еще 51 житель Приморья получил положительный результат теста на коронавирус. При этом 26 человек были выписаны, вылечившись. Еще один человек скончался, сообщает ИА DEITA.RU.

Как обозначили в краевом Роспотребнадзоре, сегодня темп прироста заболевания в крае составляет 3,1%. Всего диагноз за время пандемии подтвердился у 1646 приморцев.

Также руководитель ведомства Татьяна Детковская отметила, что, если такой темп сохранится еще некоторое время, можно вести речь о частичном снятии ограничений в крае. При этом, добавила она, масочный режим и дистанцирование сохранятся на довольно длительное время.

К слову, последним погибшим от опасного заболевания стал 79-летний мужчина – 15-я жертва коронавируса в регионе. У пациента были осложнения в виде двусторонней пневмонии, а болезнь протекала довольно тяжело.

Ранее Олег Кожемяко пояснял, что регион находится в шаге от разрешения ряда социальных действий, таких, как работа непродовольственных магазинов и занятия физкультурой на улице.