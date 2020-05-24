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Плюс 51: приморцы продолжают заражаться коронавирусом
Еще один человек скончался от опасного заболевания
Еще 51 житель Приморья получил положительный результат теста на коронавирус. При этом 26 человек были выписаны, вылечившись. Еще один человек скончался, сообщает ИА DEITA.RU.
Как обозначили в краевом Роспотребнадзоре, сегодня темп прироста заболевания в крае составляет 3,1%. Всего диагноз за время пандемии подтвердился у 1646 приморцев.
Также руководитель ведомства Татьяна Детковская отметила, что, если такой темп сохранится еще некоторое время, можно вести речь о частичном снятии ограничений в крае. При этом, добавила она, масочный режим и дистанцирование сохранятся на довольно длительное время.
К слову, последним погибшим от опасного заболевания стал 79-летний мужчина – 15-я жертва коронавируса в регионе. У пациента были осложнения в виде двусторонней пневмонии, а болезнь протекала довольно тяжело.
Ранее Олег Кожемяко пояснял, что регион находится в шаге от разрешения ряда социальных действий, таких, как работа непродовольственных магазинов и занятия физкультурой на улице.