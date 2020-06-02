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Плюс 54: в Приморье выявили новых заболевших COVID-19

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Озвучена свежая статистика заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки количество приморцев, победивших коронавирус, снова превзошло число выявленных заражённых, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб.

Заболели 54 человека, а выздоровели – 82.

По сведениям, озвученным руководителем территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, темп прироста заболевших в Приморском крае составил 2,7%.

Таким образом, на данный момент общее количество случаев заболевания COVID-19 в региона с момента начала эпидемии стало равным 2103.

Всего на данный момент вылечились 1160 приморцев. В крае продолжают работу 16 обсерваторов.

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