Плюс 54: в Приморье выявили новых заболевших COVID-19

За минувшие сутки количество приморцев, победивших коронавирус, снова превзошло число выявленных заражённых, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб.

Заболели 54 человека, а выздоровели – 82.

По сведениям, озвученным руководителем территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, темп прироста заболевших в Приморском крае составил 2,7%.



Таким образом, на данный момент общее количество случаев заболевания COVID-19 в региона с момента начала эпидемии стало равным 2103.

Всего на данный момент вылечились 1160 приморцев. В крае продолжают работу 16 обсерваторов.