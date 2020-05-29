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Плюс 57: В Приморье выросло количество заболевших COVID-19

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Озвучена свежая статистика заболеваемости

За прошедшие сутки ещё у 57 жителей Приморья выявили наличие коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб.

При этом, по информации представителей министерства здравоохранения края, за этот же период выздоровело ещё 60 человек. Таким образом, уже несколько дней подряд в регионе фиксируется положительный прирост числа излечившихся над новыми заболевшими.

При этом, общее число приморцев с подтверждённым диагнозом COVID-19 с момента начала эпидемии составило к сегодняшнему дню 1893 человека.

Также сообщается, что 39 человек находятся в тяжёлом состоянии. За последние сутки общее количество жертв COVID-19 в Приморье увеличилось до 18. 

В этой связи специалисты продолжают напоминать, что коронавирус коварен и непредсказуем. Именно поэтому каждый человек должен соблюдать санитарные требования, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких.

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