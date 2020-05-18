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Плюс 71: новые случаи COVID-19 выявили в Приморье
Заражённых коронавирусом в Приморском крае стало больше
За минувшие сутки ещё 71 человек заболел COVID-19 в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.
Как отметила глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская, коэффициент распространения инфекции в крае составляет 1,3 при нормативе до единицы.
При этом, четверть всех новых заболевших составили жители города Находка.
Губернатор региона Олег Кожемяко призвал усилить профилактическую работу административных комиссий в городах, где наблюдается значительный прирост заболеваемости.
С учётом новых заболевших, общее количество случаев заражения коронавирусом в Приморском крае с момента начала эпидемии составляет 1339.