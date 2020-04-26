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Плюс шесть тысяч: заболеваемость в России вышла на новый рекорд
Общее число заболеваемости в России перевалило за 80 тысяч
Более 6,3 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в России за последние сутки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
Так, на сегодняшний день подтвердился 6361 случай заболевания за сутки в 83 регионах страны. За это же время вылечилось 517 человек, 66 человек скончалось.
Лидером остается Москва – там выявлено почти 3 тысячи заболевших. Также много новых случаев в Подмосковье и Нижегородской области – 576 и 153 соответственно.
Всего же количество зараженных в России почти достигло 81 тысячи. За это время более 7 тысяч вылечилось, 700 – скончалось. Россия вошла в десятку стран по заболеваемости и сейчас занимает 10 строчку.