Плюсы ношения масок рассказали в Минздраве

Профессор Владимир Чуланов и замдиректора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний рассказал, зачем гражданам носить медицинские маски и когда ослабится пандемия, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РГ».

По словам специалиста, ношение маски значительно понижает риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Профессор говорит, что ее необходимо носить во всех общественных местах. Медицинская маска защитит граждан от болезней, как здорового от заражения, так и от зараженных граждан.

Специалист добавил, что нарушение режима приведет к еще более быстрому распространению болезни и новой волне эпидемии. Он заключил, что пока появляются новые случаи болезнь не отступила.

Напомним, что Роспотребнадзор представил методику выхода из карантина в три этапа, главным условием выхода из карантина является ношение медицинских масок гражданами страны. Уже сейчас в большинстве регионов ввели обязательное ношение медицинской маски, даже не ослабив карантинные меры. Так, в Приморье для посещения закрыли целый город Находку, а большинство магазинов региона перестал обслуживать граждан без маски.