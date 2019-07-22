В популярном инстаграм-паблике появился пост о том, что во Владивостоке резко взлетела цена на такси из-за непогоды, сообщает DEITA.RU.

Для дальневосточной столицы такое явление – дело привычное. В непогоду в городе у моря традиционно «машину вызвать, что сбитый самолёт купить». Некоторым жителям повышенные тарифы на перевозки, а также длительное ожидание машины испортили и без того хмурое утро.

«По маршруту Трудовая — Баляева сегодня в 8.15 Яндекс предлагал за 380 рублей, хотя в обычный день 170!» - негодуют местные жители.

Однако подобные комментарии не вызвали одобрения и поддержки всех владивостокцев.

«Лож и провокация по поводу Яндекса, я в нём работаю, цены не поднялись ни на грош, так что, прежде чем что-то опубликовывать, проверяйте информацию!» — заступился мужчина.

«Странно, сегодня в 8:20 уехала по обычному тарифу. Думала, цена высокая будет, но нет».

Но были среди комментаторов и те, кто начал давать дельные советы: «Если дорого на такси, ходите пешком, или научитесь зарабатывать, чтобы за такси оплачивать, вечно ноют дорого такси, есть автобус - 23 рубля и не дорого, и с комфортом!».

Но недорого будет недолго, стоит поторопиться! Напомним, что чиновники и городские депутаты предлагают повысить стоимость проезда в автобусах до 27 рублей.

Отметим, что властвующий в Приморье тайфун «Данас» уже вызвал значительные разрушения, в основном страдает дорожная инфраструктура. Однако столичным жителям повезло, Владивосток задело только краем. «Тайфун? Я опять что-то пропустил? Такое впечатление, что подписан на новости параллельной вселенной. Не то, чтобы в моем мире всегда сияет солнце, но назвать легкий ветерок и небольшой дождичек тайфуном как-то язык не поворачивается», - отмечают пользователи социальных сетей.

Екатерина Кононенко