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6 Декабрь 2019, 18:15

По дороге из Петербурга потерялись 15 тонн чая

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Известно, что товар выехал со склада, но до места назначения не добрался, сообщает DEITA.RU.

В Санкт-Петербурге служба доставки потеряла 15 тонн чая, которые должна была доставить в Уфу покупателю. Об этом сообщают «Невские новости».

Как сообщили в полиции, о пропаже им сообщила директор компании из Уфы, которая ожидала прибытия товара в город. Пока известно, что транспортная компания, с которой пострадавшая заключила договор, наняла посредника. Он из забрал 15 тонн чая со склада, и после пропал.

Всего потерялись 1275 коробок на сумму 3 345 000 рублей.

Елена Миронова

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