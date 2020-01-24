По итогам 2019 г ДЭК стала одной из крупнейших энергосбытовых компаний России

К 2020 году Дальневосточная энергетическая компания (входит в Группу РусГидро) расширила свое присутствие с четырех до семи регионов Дальнего Востока, увеличив на 15% количество клиентов в сравнении с началом 2019 г. На сегодняшний день ПАО «ДЭК» обслуживает 2,9 млн лицевых счетов частных и 86,7 тыс. корпоративных клиентов, оказывая очные консультации в 132 офисах от Камчатки до Амурской области.

С переходом функций сбыта тепловой энергии и горячей воды от АО «ДГК», ПАО «ДЭК» становится крупнейшей энергосбытовой компанией, оказывающей услуги по расчетам на территориях Приморского и Хабаровского краев, Еврейской, Сахалинской Амурской областей, республике Саха (Якутия). С 1 января 2020 года в перечень территорий вошел и Камчатский край. Параллельно компания увеличила в несколько раз количество оказываемых услуг: от расчетов, потреблённых тепла и горячей воды, до приемов платежей за коммунальные услуги, вывоз твердых коммунальных отходов и капитальный ремонт многоквартирных домов. Всего в списке услуг компании 20 наименований, включая дополнительные платные сервисы.

В 2019 году было открыто шесть новых Единых расчетно-информационных центров ПАО «ДЭК» в Вяземске и Амурске (Хабаровский край), Уссурийске, Владивостоке и Артеме (Приморский край), Нерюнгри (Якутия). Всего в рамках реализации стратегии Группы РусГидро по улучшению качества обслуживания клиентов запущено в работу девять таких центров. В планах компании на 2020 год открытие еще четырех ЕРИЦ – в городах Южно-Сахалинск, Петропавловск–Камчатский, Благовещенск и Тында.

В поле деятельности ЕРИЦ клиенты ПАО «ДЭК» получают единый платежный документ, в котором отражены начисления за электроэнергию, отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз ТКО и иные жилищные услуги. В каждом регионе перечень услуг зависит от количества заключенных договоров между ПАО «ДЭК» и управляющими, ресурсоснабжающими компаниями, операторами по капитальному ремонту и иными коммунальными предприятиями. За прошедший год с энергетиками заключили договоры 134 организации, чьи услуги вошли в единые платежные документы.

Реализация проектов ЕРИЦ и внедрение единых платежных документов позволяет увеличить собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги на 20-30%. Так в результате деятельности ЕРИЦ на территории Амурской области, а также заключения агентских договоров с ресурсоснабжающими организациями, уровень оплат, принимаемых от населения, вырос с 78% до 98%.

Параллельно с расширением сферы предоставляемых услуг в 2019 году ДЭК включилась в Программу развития электрозарядной инфраструктуры Группы РусГидро. На сегодняшний день сеть ЭЗС РусГидро – это десять станций во Владивостоке, Уссурийске, Артеме и Благовещенске.

Сегодня в энергокомпании прорабатывается возможность размещения электрозаправок таким образом, чтобы обеспечить возможность поездок на электромобилях между ключевыми городами Дальнего Востока.