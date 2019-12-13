По каким параметрам Путин оценивает губернаторов, сказали в Кремле

У пресс-секретаря президента спросили, что для президента важнее – принадлежность партии или иные показатели, сообщает DEITA.RU.



Официального представителя российского президента попросили рассказать, на какие критерии обращает внимание Путин при оценке качества работы губернаторов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, президент не обращает внимания на партийную принадлежность глав российских регионов. Для оценки эффективности Путин использует другие показатели – например, экономические параметры региона и действия в нестандартных ситуациях.

Такой вопрос был задан не случайно. 12 декабря сразу два российских региона лишились губернаторов. Глава Иркутской области Сергей Левченко и глава ЕАО Александр Левинталь покинули посты по собственному желанию. Временно исполняющие обязанности глав этих регионов уже назначены. В Иркутской области это Игорь Кобзев, а в ЕАО – Ростислав Гольдштейн.

Елена Миронова