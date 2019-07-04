Эксперты уверены: в нынешней российской политической действительности самое слабое и рискующее звено - это мэры городов. Собственно, практика Владивостока эту гипотезу подтверждает, сообщает DEITA.RU.

Основные поединки проходят на поле ресурсных баталий - политических, силовых либо экономических. Как правило, главы регионов располагают гораздо более мощными козырями против руководителей муниципалитетов, уверен Владимир Слатинов, эксперт Института гуманитарно-политических исследований, доктор политических наук. Об этом он сообщил порталу "Институт региональной экспертизы".

Кроме того, начавшаяся с 2014 года практика назначения сити-менеджеров превращается в натянутую гильотину для получивших этот пост людей, считает эксперт.

Все шишки летят в них, так как, по сути, это наемные работники, имеющие большую ответственность, но не имеющие никакой защиты от карательных мер в случае «облавы», считает эксперт.

Даже если мэр не имеет активных политических амбиций - он все равно является ресурсным соперником губернатора. Новая команда всегда стремится выжать неугодных и незнакомых товарищей с руководящих постов – так было, есть и будет.

Взять хотя бы экс-мэра Владивостока Виталия Веркеенко, покинувшего пост осенью 2018 года.

Победивший в конкурсе бизнесмен осуществил свой «социальный проект» и сумел развеять сомнения в реальности такого расклада. Но за неполный год он осознал, куда ввязался.

Пост Веркеенко покинул, не желая «договариваться с элитами» и будучи уверенным, что «вор должен сидеть в тюрьме».

Конкретных фамилий элиты и воров в своем прощальном обращении Веркеенко, разумеется, не назвал. Ну а новый губернатор Приморья спокойно "рекомендовал" на этот пост своего человека.

То же самое касается отбывающего срок экс-экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Отвечая на вопрос в соцсетях, «Как вы сами считаете - за что вас «закрыли»?», Пушкарев был максимально откровенен.

«Я считаю, что меня «закрыли» из-за того, что Миклушевский и находящиеся с ним и за ним лица посчитали меня своим конкурентом», - написал бывший глава Владивостока.

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам заключения и штрафу 500 млн рублей (7,7 млн долларов) по обвинению в коррупции.

Эксперт института гуманитарно-политических исследований Владимир Сатинов уверен - использование антикоррупционных для давления и устранения конкурентов - обычное дело, естественный процесс. Чтобы избежать лишних разборок, большинство регионов уходит от прямых выборов и предпочитает назначить своих людей. Так, эксперты подсчитали: на сегодняшний день в России осталось только 10 городов, включая города-субъекты, где остались прямые выборы мэра.

Но даже несмотря на смену формы, назначения-не народом, но народными избранниками, эксперты уверены: серьезных изменений в раскладах сил в ближайшее время не предвидится, поэтому должность мэра по-прежнему будет расстрельной.

Напомним, согласно исследованию комитета гражданских инициатив, вторая по популярности участь мэра – это уголовное преследование. Ему подверглись 15% бывших градоначальников России за последние 10 лет.

Василий Кучин