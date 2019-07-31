Народный синоптик рассказал, когда лучше уезжать с отдыха,
сообщает DEITA.RU.
В Приморском крае ненадолго установился антициклон: в регионе преобладает солнечная погода и высокие температурные показатели. Как пишет автор портала «Маглипогода», лучшее время для отдыха на море в Приморье – первые дни августа. Дальше в регион могут прийти тайфуны.
Так, с 1 по 3 августа в районе острова Хайнань образуется тропический шторм. Ветер поднимется до 20-25 м/с.
Кроме того, с 4 августа в Тихом океане зародится новый тайфун. Судя по всему, он зародится в том же самом месте, что и Данас.
Информацию о том, что в начале августа в Тихом океане будет зарождаться тайфун, подтвердил и глава Примгидромета Борис Кубай. Он отметил, что пока подтверждений тому, что тайфун ударит по Приморью, нет.
Елена Миронова