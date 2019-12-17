«По всему краю ужасы» — города в Приморье превратились в лед

Города в Приморье превратились в лед, дети ползком идут в школу, машины бьются, а большегрузы купировали трассы, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Жители Владивостока уверяют, что ходить по улицам и по крутым лестница сложно, особенно по утрам. Ведь за ночь всю слякоть подмораживает. Движение по некоторым городским дорогам тоже вызывает ряд вопросов. Так, автомобилисты жалуются на сплошной гололед на острове Русском.

«Лёд на дороге… Сколько машин не могут подняться в районе Ворошиловской батареи. На перевале стоят еще машин 15, то ли спуститься не могут, то ли дорогу собрались посыпать», — делится впечатлениями автор видео.

Как передает корреспондент DEITA.RU в Приморском крае ситуация еще более напряженная.

В сторону Большого Камня перед Ханганом на спуске рейсовый автобус стоит, напротив поворота на Ханган — авария. Автомобилистам рекомендуют быть максимально осторожными.

Жительница Большого Камня утверждает, что на улице очень скользко. «Пока проводила ребёнка в школу, чуть два раза не растянулась в поперечный шпагат. Вся аллея по Блюхера в мокрой наледи, кошмар! Ни пешеходная дорожка, а сплошной аттракцион», — пишут люди.

Отмечается, что в районе 256-й школы в Фокино дети падают, не могут дойти до учебного заведения.

«Возле первой школы воды по колено, дети при мне падали, вода со снегом и льдом вперемешку, кошмар», — продолжают рассказывать очевидцы.

Кроме того, жители Большого Камня рассказывают, что в районе заводской больницы провалилась дорога. «Пешком ещё прошли, а вот на машине не проедешь», — жалуются люди.

На трассе Фокино — Большой Камень скользко, фуры не могут подняться, огромные пробки.

Екатерина Брязгунова