В одном из дворов российского города Воронежа дорогу отремонтировали слепками челюстей, сообщает DEITA.RU. Соответствующие фотографии разместил паблик во Вконтакте «Регион-36 Воронеж» в пятницу, 17 мая.

По словам местных жителей, яма, действительно, доставляла много не удобств, и в нее приходилось постоянно въезжать и портить ходовую часть автомобиля.





«Я в эту яму нырял, а теперь можно будет нормально по зубам проехать», – уверяет местный житель.





Глава пресс-службы администрации Воронежа Никита Чеботарев, в свою очередь, отметил, что шутка получилась смешная, но более эффективно обращаться в управление района, чтобы сделали хорошее асфальтное покрытие.

Екатерина Брязгунова