Представители компании отказываются разговаривать с пассажиркой и заранее отказались пускать ее на обратный рейс, сообщает DEITA.RU.



Жительница Москвы Анастасия пожаловалась в своем Инстаграм на то, что сотрудники авиакомпании «Победа» отказались пустить ее на рейс из-за 2-минутного опоздания. Не помогло и то, что на руках у Анастасии был годовалый ребенок.

«При том, что нас не пустили на самолет из-за смешного опоздания, сам самолет стоял у трапа еще 40 минут!», – рассказала девушка в соцсети.

Чтобы успеть в нужное место относительно вовремя, Анастасии пришлось ехать из аэропорта Внуково в Домодедово, покупать новый билет и ждать посадки еще несколько часов. Все это - с ребенком на руках.

Дальше - веселее. «Победа» решила не иметь никаких отношений со скандальной клиенткой: компания аннулировала обратный билет Анастасии. Деньги никто не вернул. Многочисленные попытки дозвониться до колл-центра не обернулись успехом: номер по 60 рублей в минуту не работает - рассказала девушка.

Елена Миронова