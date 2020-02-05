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«Победа» объяснила, почему обидела ветерана
Его дочь рассказала, что старику не дали сесть на выбранное место из-за перевеса багажа
Авиакомпания «Победа» дала комментарий
насчет ситуации с ветераном Великой Отечественной войны, которого не пустили на
выбранное им место в салоне, сообщает ИА DEITA.RU. Дочь мужчина рассказала в
социальных сетях о том, что ее отец купил место с дополнительным пространством
для ног, но из-за перевеса багажа в 100 грамм ему не дали его занять.
В авиакомпании рассказали настоящую причину, по которой ветерана 1929 года рождения не посадили на выбранное место. Оказалось, такие в авиации правила безопасности: выбранное место с увеличенным пространством для ног оказалось рядом с эвакуационным выходом. Пассажир, который занимает это место в случае ЧП должен оказать экипажу помощь в открытии дверей. Этот пассажир не смог бы оперативно помочь.
В «Победе» добавили, что пассажира посадили на другое место в салоне, а за услугу выбора места вернули деньги.
Ранее сообщалось о том, что авиакомпания «Победа» не пустила на рейс мать с годовалым ребенком из-за незначительного опоздания. Более того, женщина пожаловалась на то, что ей аннулировали и обратный билет без предупреждения.