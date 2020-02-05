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6 Декабрь 2019, 18:15

«Победа» объяснила, почему обидела ветерана

самолет

Его дочь рассказала, что старику не дали сесть на выбранное место из-за перевеса багажа

Авиакомпания «Победа» дала комментарий насчет ситуации с ветераном Великой Отечественной войны, которого не пустили на выбранное им место в салоне, сообщает ИА DEITA.RU. Дочь мужчина рассказала в социальных сетях о том, что ее отец купил место с дополнительным пространством для ног, но из-за перевеса багажа в 100 грамм ему не дали его занять.

В авиакомпании рассказали настоящую причину, по которой ветерана 1929 года рождения не посадили на выбранное место. Оказалось, такие в авиации правила безопасности: выбранное место с увеличенным пространством для ног оказалось рядом с эвакуационным выходом. Пассажир, который занимает это место в случае ЧП должен оказать экипажу помощь в открытии дверей. Этот пассажир не смог бы оперативно помочь.

В «Победе» добавили, что пассажира посадили на другое место в салоне, а за услугу выбора места вернули деньги.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпания «Победа» не пустила на рейс мать с годовалым ребенком из-за незначительного опоздания. Более того, женщина пожаловалась на то, что ей аннулировали и обратный билет без предупреждения.

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