Победителей не будет: итоги школьных олимпиад зачтут по-другому

Результаты школьных олимпиад подведут на основе итогов региональных этапов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, в этом учебном году заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам проводиться не будут.

Таким образом, победителей в интеллектуальных соревнованиях тоже не будет. Вместо этого все, кто по итогам регионального этапа набрал нужное количество баллов для выхода в финал, будут признаны призёрами.

По сведения Минпросвещения, их окажется около 5600 человек — именно столько школьников должны были принять участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады.