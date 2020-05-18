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Победителей не будет: итоги школьных олимпиад зачтут по-другому
Результаты школьных олимпиад подведут на основе итогов региональных этапов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, в этом учебном году заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам проводиться не будут.
Таким образом, победителей в интеллектуальных соревнованиях тоже не будет. Вместо этого все, кто по итогам регионального этапа набрал нужное количество баллов для выхода в финал, будут признаны призёрами.
По сведения Минпросвещения, их окажется около 5600 человек — именно столько школьников должны были принять участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады.