telegr wh call

Новости

Врач: Теперь быть воспитанным человеком – значит вооружиться маской

18 Май 2020, 16:45

Как получить детское пособие — рассказали власти Приморья

18 Май 2020, 16:15

В Приморье возбудили уголовные дела за контрабанду лесоматериалов

18 Май 2020, 15:45

Минтруд: Пенсионные накопления россиян снизятся уже в следующем году

18 Май 2020, 15:15

В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом

18 Май 2020, 14:45

Во Владивостоке реконструируют важный надземный переход

18 Май 2020, 14:15

Победителей не будет: итоги школьных олимпиад зачтут по-другому

18 Май 2020, 13:45

Россиян хотят ещё больше огородить от спиртного

18 Май 2020, 13:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Победителей не будет: итоги школьных олимпиад зачтут по-другому

ЕГЭ

Результаты школьных олимпиад подведут на основе итогов региональных этапов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, в этом учебном году заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам проводиться не будут. 

Таким образом, победителей в интеллектуальных соревнованиях тоже не будет. Вместо этого все, кто по итогам регионального этапа набрал нужное количество баллов для выхода в финал, будут признаны призёрами.

По сведения Минпросвещения, их окажется около 5600 человек — именно столько школьников должны были принять участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады.

Читайте также:

Роспотребнадзор сделал заявление по отпускам для россиян

ПФР разъяснил вопрос о новых возможностях для пенсионеров

ГИБДД готовит новый способ проверки водителей

Дмитрий Шевченко

Популярное

Роспотребнадзор сделал заявление по отпускам для россиян

В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом

«Прямо под окнами!»: владивостокцы возмущены строительством очередного торгового центра

ГИБДД готовит новый способ проверки водителей
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...